23 maggio 2019- 11:35 Falcone: Salvini, 'nostre forze dell'ordine esempio in Europa'

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "Sono orgoglioso perché le forze ordine italiane vengono chiamate in Europa per raccontare quello che stiamo facendo. Ogni tanto ci piangiamo addosso e ci facciamo più brutti di quello che siamo, ma all'estero amano Italia. Questa giornata deve essere non solo di memoria ma di visione verso il futuro. Siamo un grande Paese, dovremmo credere di più in noi stessi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini all'aula bunker di Palermo.