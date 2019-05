23 maggio 2019- 11:23 Falcone: striscione studenti scuola prof sospesa, 'Salvini, cosa dovevi dirci?

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Salvini, noi siamo qui. Cosa dovevi dirci?". E' lo striscione con vernice rossa che campeggia da questa mattina davanti all'Istituto tecnico Vittorio Emanuele Terzo in via Duca della Verdura a Palermo, la scuola in cui insegna la docente sospesa dal Provveditorato per le slide degli studenti che hanno paragonato le leggi razziali al Decreto sicurezza. Oggi pomeriggio il ministro Bussetti e Matteo Salvini incontreranno la professoressa Rosa Maria Dell'Aria.