24 novembre 2018- 16:48 Famiglia: Boschi, congratulazioni a De Paolo, Pd segue proposte Forum

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Congratulazioni per la rielezione di oggi che è un giusto riconoscimento per il lavoro svolto fin qui, ma anche uno stimolo per continuare con impegno il proprio mandato su temi cosi' importanti e decisivi per il futuro del nostro Paese. Da parte mia gli auguri di buon lavoro". Cosi' Maria Elena Boschi si congratula con Gigi De Palo per la sua conferma a presidente del Forum delle associazioni familiari."Alcune delle proposte del Forum delle famiglie sono state fatte proprie anche da emendamenti presentati alla legge di bilancio dal Pd, a cominciare dalla reintroduzione del bonus bebe' cancellato dal Governo", ha concluso Boschi.