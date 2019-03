14 marzo 2019- 19:15 Famiglia: Buffagni, 'a Verona in scena il Medioevo, M5S guarda avanti'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "Alla famiglia abbiamo dedicato interamente uno dei 20 punti del MoVimento 5 Stelle per la qualità della vita degli italiani. Ma la nostra idea di famiglia è diversa da quella che andrà in scena a Verona tra qualche settimana e che sembra piacere a una certa Destra". Stefano Buffagni, esponente di prima linea del M5S e sottosegretario agli Affari regionali, in un post su Facebook prende apertamente le distanze dal XXIII Congresso mondiale della famiglia che si terrà a fine marzo a Verona e a cui oggi ha annunciato di prender parte anche il vicepremier Matteo Salvini."Loro vogliono donne dimesse, chiuse in casa a fare le madri, donne che non lavorano - prosegue Buffagni - Questo io lo chiamo Medioevo. Per il Movimento 5 Stelle le donne devono essere emancipate, felici, indipendenti. Guardiamo avanti, non indietro".