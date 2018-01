FAMIGLIA: DE POLI, VA CONSIDERATA IMPRESA SOCIALE

18 gennaio 2018- 18:39

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - “Accoglieremo al 100% il Patto per la natalità del Forum delle famiglie. Udc-Noi con l’Italia si fa portavoce delle famiglie con una proposta concreta: introduciamo il quoziente familiare con la redistribuzione del carico fiscale tra il numero di componenti, a cominciare dalle famiglie numerose". Lo afferma Antonio De Poli, presidente dell'Udc. "La famiglia -aggiunge- va considerata come un’impresa sociale: far crescere nuove generazioni non può essere economicamente penalizzante”.