12 marzo 2019- 22:08 Famiglia: Di Maio, 'logo Chigi a convegno Verona? non mi risulta'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "A me risulta che non sia neanche inoltrata la domanda di patrocinio" da parte di palazzo Chigi. Lo dice Luigi Di Maio a 'Di Martedì' su La7 a proposito del World Congress of Families di Verona. A proposito degli slogan associati al convegno e a certa destra come quella estrema di Vox in Spagna, Di Maio osserva: "Più che destra sono degli sfigati. Chi è contro vuole tornare indietro, chi è contro la parità uomo-donna non rappresenta niente della cultura M5S".