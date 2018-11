9 novembre 2018- 11:05 Famiglia: Di Maio, Pillon? Finché non tutela donne e bimbi non va

Roma, 9 nov. (AdnKronos) - Il provvedimento Pillon "partiva da un preciso punto del contratto di governo, ma aveva effetti collaterali sulle donne. Così non va. E come quando vuoi ottenere un buon risultato ma poi ti trovi con effetti imprevisti da correggere. Finchè non tutelerà bambini e donne per noi non va bene. Ma avremo tutto il tempo per sistemarlo". Lo mette in chiaro il vicepremier Luigi Di Maio, incontrando la stampa estera a Roma.