28 febbraio 2019- 19:35 Famiglia: Fratoianni, 'governo spieghi patrocinio a World Congress'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - “Siamo alla follia. La presidenza del Consiglio dei Ministri patrocina la tredicesima edizione del World Congress of Families che si terrà a fine marzo a Verona. Il congresso riunisce diverse sigle e fa capo all’associazione International organization families, in cui confluiscono estremisti di destra (da Forza Nuova ad Alba Dorata ecc), estremisti cattolici, anti-abortisti, anti-divorzisti, anti-femministi, attivisti contro i diritti degli omosessuali". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali. “Il World Congress of Families individua come cause del declino della 'famiglia tradizionale' -ricorda il leader di Si- il divorzio, l’omosessualità e il lavoro femminile. In questi raduni sono coinvolte persone come Yelena Mizulina, presidente della Duma russa, firmataria di una proposta di legge per la depenalizzazione della violenza domestica. E dietro questi signori, come spesso accade, ci sono potenti fondazioni miliardarie, oligarchi russi danarosi e generosi, cardinali, correnti religiose integraliste ben disponibili a finanziare eventi e campagne. Uno dei registi di questa ennesima operazione dell’internazionale di estrema destra, è Alexey Komow, russo, presidente dell’associazione culturale Lombardia Russia, da anni molto, molto vicino a Matteo Salvini e al suo cerchio magico". “Subito presenteremo un’ interrogazione parlamentare al premier Conte. Siamo proprio curiosi di capire -conclude Fratoianni- per quale ragione lo Stato italiano abbia patrocinato un congresso che propone simili oscenità. E siamo altrettanto curiosi di sapere cosa ne pensino dalle parti del M5S di questa follia”.