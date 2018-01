FAMIGLIA: GRASSO, Sì A STEPCHILD E ADOZIONI GAY

25 gennaio 2018- 09:32

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Occuparsi del figlio del partner più che un diritto mi sembra un dovere: siamo sempre stati d'accordo, lo saremo ancora" alla stepchild adoption. Lo dice il presidente del Senato e leader di Leu Pietro Grasso, ai microfoni di Radio 24. Al giornalista che gli chiedeva se fosse favorevole alle adozioni gay, "è possibile che si arrivi anche a questo, non mi scandalizzerei - risponde Grasso - già avviene per sentenze di Stati esteri che vengono riconosciute dai magistrati, e se già avviene tramite la magistratura non si capisce perché non dovrebbe esserci una disposizione legislativa".