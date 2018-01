FAMIGLIA: LUPI, POLITICA GLOBALE CONTRO EMERGENZA DEMOGRAFICA

18 gennaio 2018- 15:37

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - “Il Forum delle associazioni familiari ha presentato oggi il ‘patto per la natalità’. È un’iniziativa politica nel senso alto e nobile della parola". Lo afferma Maurizio Lupi di 'Noi con l'Italia-Udc'. "In Italia -aggiunge- si fanno sempre meno figli. Mancano le motivazioni, e questo è un problema culturale, ma mancano anche, purtroppo le condizioni economiche e di welfare di fronte alle quali molte giovani coppie, che magari hanno già un figlio, decidono di arrendersi. E questo è un dato di fatto di cui la politica, cioè noi, deve farsi assolutamente e responsabilmente carico". "Siamo ormai di fronte a un’emergenza demografica e sociale che non può essere affrontata con provvedimenti spot, c’è bisogno di una politica globale per la famiglia che oltre agli interventi per la natalità preveda anche una nuova normativa fiscale nella quale introdurre finalmente detrazioni diversificate in base al fattore famiglia come noi proponiamo da tempo”.