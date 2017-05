FAMIGLIA: MATTARELLA, ISTITUZIONI NON LA ABBANDONINO DI FRONTE A DIFFICOLTà

15 maggio 2017- 17:34

Roma, 15 mag. (AdnKronos) - "La famiglia è un bene prezioso, per i singoli e per l'intera collettività. Le istituzioni facciano tesoro di quanto accaduto, per non lasciare sole le famiglie davanti ai cambiamenti e alle asperità dei tempi. Promuovere azioni a favore delle famiglie, volte a contrastare la marginalità, a prevenire le crisi e le fragilità che possono condurre a conflitti e disgregazioni, è interesse dell'intera comunità". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale della famiglia. È il nucleo primo della convivenza sociale, che consente alle donne e agli uomini -ricorda il Capo dello Stato- di uscire da una prospettiva dell'esistenza meramente individuale per impegnarsi in un progetto di crescita comune. Celebrarne il valore è un'occasione per riflettere sulle nostre comunità, sulla solidarietà tra le persone, sull'importanza degli affetti nello sviluppo della personalità umana".