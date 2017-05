FAMIGLIA: MATTARELLA, ISTITUZIONI NON LA ABBANDONINO DI FRONTE A DIFFICOLTà (2)

15 maggio 2017- 17:34

(AdnKronos) - "Nata dall'amore, da una scelta di condivisione di vita, è anche lo spazio vitale -afferma ancora il Capo dello Stato- nel quale i bambini e gli adolescenti trovano accoglienza e riferimenti educativi cruciali per la loro crescita armoniosa e per la costruzione di un futuro benessere interiore". "La famiglia rappresenta anche un importante antidoto contro la povertà e l'esclusione sociale. Le difficoltà di questi anni hanno, purtroppo, messo a dura prova i nuclei familiari, che spesso si sono visti costretti a fronteggiare la crisi economica rinnovando meccanismi di solidarietà, tra famiglie e tra generazioni. L'auspicio è che le istituzioni facciano tesoro di quanto accaduto, per non lasciare sole le famiglie davanti ai cambiamenti e alle asperità dei tempi. Promuovere azioni a favore delle famiglie, volte a contrastare la marginalità, a prevenire le crisi e le fragilità che possono condurre a conflitti e disgregazioni, è interesse dell'intera comunità". "Sostenere le famiglie è un investimento sul futuro e anche per questo occorre rivolgere la massima attenzione ai giovani, che spesso tardano a realizzare il loro progetto di vita a causa delle difficoltà economiche e sociali che incontrano. Ogni impedimento ai giovani nella costruzione del loro domani -conclude Mattarella- è un freno allo sviluppo della comunità e un danno alla qualità della vita di ciascuno di noi".