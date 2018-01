FAMIGLIA: NANNICINI, TEMA AL CENTRO PROGRAMMA PD

18 gennaio 2018- 19:52

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Il Patto per la natalità presentato dal Forum delle Famiglie dà un contributo importante per tenere al centro del dibattito politico un tema, quello delle politiche familiari a sostegno delle nascite, che non può più essere relegato in secondo piano. Nel 2016 i nuovi nati sono stati poco più di 473 mila, 12mila in meno rispetto all'anno precedente: il valore più basso mai registrato nella storia del nostro Paese. Contrastare questo declino demografico significa prendersi cura del futuro. E' un tema che sarà al centro delle proposte del Partito democratico". Lo afferma Tommaso Nannicini, responsabile programma del Pd."Le altre forze politiche -aggiunge- parlano di famiglia nei loro slogan elettorali, ma quando sono state al governo, come Berlusconi, hanno tagliato risorse al nostro welfare. E in campagna elettorale fanno proposte in cui le priorità sono tutt'altre. Come nel caso della flat tax di Forza Italia o della Lega, che costa 65 miliardi e destina il 40% dei suoi benefici al 5% dei contribuenti più ricchi. Non proprio un bel modo per mettere i bisogni della famiglie al centro della politica".