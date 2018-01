FAMIGLIA: NANNICINI, TEMA AL CENTRO PROGRAMMA PD (2)

18 gennaio 2018- 19:52

(AdnKronos) - "Noi -dice ancora l'esponente del Pd- siamo intervenuti su più fronti in questa legislatura. Su quello dei diritti con il Jobs act , compreso il Jobs act per gli autonomi, che hanno introdotto tutele anche per tutti quei lavoratori che non potevano godere di congedi parentali o di altre forme di tutela. Lo abbiamo fatto con le norme sulla conciliazione dei tempi lavoro e maternità". "Ma adesso -conclude Nannicini- è il momento di investire più risorse su questo fronte. Ecco perché nel nostro programma abbiamo pensato a un nuovo assegno familiare universale per tutti, lavoratori dipendenti, autonomi e incapienti. Un impegno sostanzioso, da 10 miliardi di euro. Non solo: abbiamo previsto un'estensione del congedo di paternità obbligatorio, una copertura per i costi di asilo nido o baby sitter e un sostegno economico per le madri intenzionate a tornare al lavoro al termine della maternità. Nei Paesi dove le donne lavorano di più si fanno anche più figli".