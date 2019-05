17 maggio 2019- 20:25 **Famiglia: Rgs, no coperture per Fondo politiche natalità**

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Al momento non ci sono le coperture per le misure per la famiglia introdotte con lo schema di decreto promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio. E' quanto emerge dall'esame della Ragioneria generale dello Stato dello schema del provvedimento, che l'Adnkronos ha potuto visionare, che istituisce un fondo per le politiche per la natalità da finanziare con i risparmi del reddito di cittadinanza. "Potrebbe delinearsi per l'anno corrente la situazione in cui non sussistano i tempi necessari all'attribuzione delle risorse", avverte la Rgs.