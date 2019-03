3 marzo 2019- 14:00 Famiglia: Salini (Fi), 'solidarietà a Gandolfini, M5S vogliono distrarre elettori'

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Esprimo solidarietà e vicinanza al professor Gandolfini oggetto di accuse e di minacce per la coerenza alla sue idee. Il governo, in questo caso i 5stelle, sono in difficoltà per la Tav che si dovrà fare per forza? Tac! Il politico di turno fa partire la polemica, su temi morali o etici, di cui a questi signori –in fondo– non frega nulla! Così i 5stelle, Buffagni e Spadafora attaccano il Congresso mondiale delle famiglie e parlano di 'nuovo Medioevo'". Lo afferma l'eurodeputato di Fi Massimiliano Salini. "La famiglia -aggiunge- diventa guerra tra Guelfi e Ghibellini per distrarre gli elettori da altri gravi problemi. Per conto mio, la famiglia si difende ogni giorno, con leggi e fatti concreti. Questo governo poco o nulla ha fatto per le famiglie! Basta con le parole. Servono fatti concreti e responsabilità".