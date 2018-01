FAMIGLIA: SALVINI, PAESE CHE NON FA FIGLI NON HA FUTURO

18 gennaio 2018- 19:38

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - “Tutto il mio supporto e quello della Lega al patto per natalità di Forum Famiglie. Non sono opinioni ma cifre, emergenziali. Un Paese che non fa figli non ha futuro! Il sostegno a natalità e famiglie sarà priorità assoluta del governo Salvini”. Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini.