29 maggio 2019- 12:03 Famiglia: Veneto, bando unico da 3,8 mln per nuclei in difficoltà (2)

(AdnKronos) - “Con un unico atto la Regione dà il via libera ad un bando multiplo, nel segno della semplificazione amministrativa e gestionale – sottolinea l’assessore Lanzarin – Abbiamo predisposto un modello e un percorso unico per gli enti locali, chiamati a raccogliere le richieste delle famiglie, a svolgere le istruttorie e a trasmettere le domande alle Regione. Una volta compilata la graduatoria regionale, sarà l’Azienda Zero ad erogare i contributi ai beneficiari. Il programma unico consente di conoscere meglio i fabbisogni, allineare ed omogeneizzare le procedure e di accelerare i tempi di liquidazione dei contributi”. Il programma regionale a sostegno delle famiglie in difficoltà accorpa il fondo annuale per il concorso al pagamento dei canoni d’affitto per i genitori soli, separati o divorziati (600 mila euro), gli aiuti regionali previsti per i figli orfani (800 mila euro) e quelli per i parti trigemellari, le famiglie numerose e i nuclei a rischio di esclusione sociale, che valgono complessivamente 2,4 milioni di euro.