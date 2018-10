26 ottobre 2018- 11:31 Fantinato: con E.On avvia riqualificazione energetica 15 punti vendita

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - E.On e Fantinato Group, marchio di Emmetre, hanno sottoscritto un accordo di programma per il coinvolgimento della multinazionale dell’energia nel progetto di ristrutturazione e rinnovo energetico dei supermercati del gruppo Fantinato, affiliato Carrefour Market, ubicati nelle province di Milano, Varese e Como. E.On, si legge in una nota, si occuperà in particolare della progettazione e realizzazione delle soluzioni energetiche ad alta efficienza a servizio delle utenze energivore dei punti vendita, come le centrali frigorifere per il freddo alimentare, l’illuminazione efficiente e la climatizzazione. Dove possibile saranno anche adottate soluzioni di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, ad esempio il fotovoltaico.L’accordo con E.On prevede un investimento significativo nei prossimi due anni ed impatta su oltre 15 punti vendita. Mediamente si stima di poter ridurre i consumi energetici del singolo punto vendita di più del 30%; a tale risparmio potrà essere sommata l’autoproduzione di energia elettrica tramite solare fotovoltaico.