Fantinato: con E.On avvia riqualificazione energetica 15 punti vendita (2)

26 ottobre 2018 Fantinato: con E.On avvia riqualificazione energetica 15 punti vendita

(AdnKronos) - I primi due punti vendita di Fantinato Group per i quali sono state già completate le progettazioni, localizzati nei comuni di Parabiago (MI) e Sesto Calende (VA), saranno completati entro l’inizio del 2019 e potranno beneficiare di una riduzione dei consumi di circa 300.000 kWh/anno per singolo punto vendita, corrispondenti a 140 t/CO2 all’anno di mancate emissioni. Il progetto si inquadra nel programma E.ON ‘Energy4green’ dedicato alle imprese per la riduzione dello spreco energetico e per la promozione dell’efficienza energetica e l’ottimizzazione dei consumi. L’iniziativa consente a E.ON di fornire alle PMI e ai clienti industriali un ampio programma di riduzione e compensazione della CO2 prodotta, inclusi diversi servizi “green” come CarbonFootprint, WaterFootprint, Modello ISO 50001, progetti di compensazione e di comunicazione verde