FAO: A NOVEMBRE CALA INDICE PREZZI ALIMENTARI, BOOM CEREALI (2)

7 dicembre 2017- 16:39

(AdnKronos) - Anche l'indice Fao degli oli vegetali è salito, dell'1,2% nel mese di novembre, a causa dell'aumento dei prezzi dell'olio di soia, mentre i valori dell'olio di palma sono diminuiti a causa dei livelli di scorte più elevati del previsto in Malesia. L'indice dei prezzi delle carni è rimasto sostanzialmente invariato con l'aumento dei prezzi della carne bovina ed il calo di quelli della carne suina. L'indice dei prezzi dei cereali ha registrato un lieve aumento a novembre, guidato da un rialzo dell'1,1% delle quotazioni internazionali di riso. La Fao ha innalzato notevolmente le sue previsioni circa la produzione cerealicola mondiale, portandole a 2.627 milioni di tonnellate, circa 13,4 milioni di tonnellate in più rispetto alle proiezioni di ottobre, con il grosso dell'aumento che riflette stime più elevate per i raccolti di granturco negli Stati Uniti e un significativo aumento delle semine di mais in Indonesia. La produzione globale di grano è ora prevista a 754,8 milioni di tonnellate, mentre la produzione di riso è prevista a 500,8 milioni di tonnellate, entrambe appena al di sotto i livelli record del 2016. L'utilizzo totale di cereali nel mondo dovrebbe ora aumentare dell'1,2% nella stagione 2017/18, raggiungendo i 2.599 milioni di tonnellate, con maggiori quantità di riso e di grano destinati al consumo umano diretto e più cereali secondari usati per l'alimentazione animale. Secondo l'ultima proiezione della FAO, gli inventari mondiali cerealicoli raggiungeranno un livello record di 726 milioni di tonnellate. Entrambe le scorte mondiali di grano e mais sono destinate a raggiungere livelli record. Si prevede che queste grandi scorte faranno aumentare lo "stock-to-use-ratio" (il rapporto tra gli stock finali e le utilizzazioni interne) di cereali al 27,3% entro la fine del 2017/18, il livello più alto in 16 anni