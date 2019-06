23 giugno 2019- 16:26 Fao: Conte, 'congratulazioni a nuovo direttore Qu, pronti a collaborare'

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Congratulazioni a Qu Dongyu, nuovo direttore generale eletto della Fao. In qualità di Paese ospitante, l'Italia è pronta a lavorare con voi per affrontare le nostre sfide comuni sulla fame, l'insicurezza alimentare e la malnutrizione e per raggiungere un mondo più sostenibile ed equo". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.