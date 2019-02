14 febbraio 2019- 10:24 Fao: Conte, 'donne custodi della terra'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Sollecitare e contribuire allo sviluppo di un'imprenditorialità africana matura e sostenibile deve essere il nostro obiettivo comune, sostenendo i giovani e le donne, queste ultime in particolare da sempre fulcro delle economie rurali, custodi della terra e prime preposte alla cura delle nuove generazioni". Così il premier Giuseppe Conte in un passaggio del suo intervento in occasione della cerimonia di apertura della 42esima sessione del Consiglio dei Governatori dell'Ifad, nella sede romana della Fao.