26 settembre 2018- 15:56 Farmaceutica: Assobiotec, ministro ci coinvolga in dibattito nuova governance

Milano, 26 set. (AdnKronos) - Garantire un finanziamento della spesa farmaceutica pubblica adeguato alla domanda di salute ed eliminare dalle voci della spesa farmaceutica pubblica quelle che non la rappresentano, come ticket a carico dei cittadini per l’acquisto dei farmaci, gas medicinali, plasma-derivati. Sono alcune delle proposte di Assobiotec, che chiede al ministro della Salute di poter partecipare al dibattito in corso sul tema della nuova Governance della spesa farmaceutica pubblica. "Solo attuando queste correzioni si potrà rendere il sistema di governance equo, la spesa farmaceutica sostenibile e soprattutto in linea con le necessità dei pazienti", spiega Riccardo Palmisano, presidente Assobiotec-Federchimica. A margine del Technology Forum Life Sciences 2018, Palmisano fa notare che nel corso degli ultimi 10 anni "la spesa farmaceutica pubblica è stata costantemente ridotta ed è attualmente sotto finanziata rispetto alla domanda di salute - e questo nonostante la spesa farmaceutica pubblica procapite sia inferiore del 27% rispetto alla media dei grandi Paesi Europei ed i prezzi dei farmaci più bassi del 15-20% rispetto alla media europea".