FARMACI: M5S, DATI AIFA CERTIFICANO FALLIMENTO RIFORMA LORENZIN

21 luglio 2017- 20:32

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - “Gli elementi di regolazione della spesa farmaceutica, in merito alla modifica del sistema dei tetti di spesa e dei rimborsi, voluti dal ministro Beatrice Lorenzin nell’ultima legge di Bilancio, si sono dimostrati un autentico fallimento. È questo il dato che emerge dai dati pubblicati dall’Agenzia italiana del farmaco -periodo gennaio/marzo 2017- che evidenziano un buco per la spesa degli acquisti diretti (ex ospedaliera) di oltre 554 milioni di euro". Lo afferma Giulia Grillo, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Affari sociali. "Adesso comprendiamo le motivazioni di tanta riservatezza da parte dell’Aifa, che non pubblicava alcun elemento di monitoraggio della spesa farmaceutica da oltre 5 mesi", prosegue l'esponente pentastellata e ricorda che "alla Cameranel luglio dell’anno scorso è stata approvata all’unanimità una mia mozione sulla riorganizzazione della governance del farmaco, ma evidentemente risulta scomoda a qualcuno e adesso i risultati si vedono".