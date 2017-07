FARMACI: M5S, DATI AIFA CERTIFICANO FALLIMENTO RIFORMA LORENZIN (2)

21 luglio 2017- 20:32

(AdnKronos) - Per Giulia Grillo "occorre sottolineare, inoltre, che il rosso sul 2016 della spesa farmaceutica ospedaliera è pari a 1,570 miliardi di euro (dato stranamente invariato rispetto al periodo gennaio-ottobre 2016: 1,554 miliardi). Dunque è molto probabile che, ancora una volta, si avranno molti problemi legati al recupero delle somme che le aziende dovrebbero alle Regioni per gli sforamenti dei tetti di spesa (pay-back)". "A riguardo, recentemente, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato il Focus tematico proprio sul governo della spesa farmaceutica evidenziando tutte le difficoltà relative ai versamenti del pay-back per gli anni 2013-2015. Una situazione che, se non risolta – conclude Giulia Grillo– potrebbe mettere in ginocchio i bilanci sanitari di tutte le Regioni o quasi".