FASCICMO: BUSSOLATI, DA COMO RISPOSTA CHIARA, NO SPAZIO A SOVRANISMI

9 dicembre 2017- 15:17

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - In oltre 500, tra attivisti e iscritti del Partito Democratico Milano Metropolitana, guidati dal segretario Pietro Bussolati, hanno partecipato alla manifestazione di Como. Una risposta, non solo all'irruzione squadrista avvenuta contro l’associazione Como senza Frontiere, ma a tutte le forme di intimidazione fascista cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni, compreso l’oltraggio al quartiere Ortica con la cancellazione della scritta 'Bella ciao', sostituita da quella 'Duce a noi'. "Oggi il lungo lago di Como si è trasformato in una bellissima piazza - afferma Bussolati - quella di chi crede nel rispetto altrui, nella tolleranza, di chi è fieramente antifascista. Una piazza piena di colori, quelli delle magliette gialle, quelli di tantissimi uomini e donne, diversi per generazione ma uniti dai valori della democrazia, della libertà e dell’antifascismo. Una risposta forte e chiara per dire che, né ora né mai, ci sarà spazio per sovranismi e rigurgiti fascisti". Un monito "per non dimenticare, neppure per un secondo, che si può fare politica anche divisi, ma che bisogna essere uniti e convinti nel pronunciare un sonoro no ad ogni fascismo. Resta il rammarico - conclude - per quelle forze politiche che oggi hanno scelto di non esserci".