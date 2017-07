FASCISMO: ANPI CHIOGGIA, REVOCARE CONCESSIONE A STABILIMENTO 'PUNTA CANNA'

10 luglio 2017- 11:33

Chioggia (Ve), 10 lug. (AdnKronos) - "Il comitato comunale di Chioggia dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia stigmatizza in ogni maniera il comportamento provocatorio e pericoloso del gestore concessionario della spiaggia “Punta Canna” di Sottomarina (zona Brenta)". Chioggia antifascista non c'entra niente: il tizio è miranese, i clienti sono turisti che vengono da altre parti del Veneto, la concessione demaniale arriva dallo Stato, così come chi dovrebbe far rispettare la legge Mancino e la Costituzione, ovvero la Prefettura di Venezia per mano delle autorità di pubblica sicurezza". Lo sottolinea, in una nota, Andrea Veronese, vicepresidente del comitato di Chioggia dell'Anpi. "Al personaggio ricordiamo che “Punta Canna” non è 'casa sua', come ama asserire: in quanto concessione demaniale sul suolo italiano, egli è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, congruenti con la Costituzione nata dalla Resistenza antifascista. E a subire le giuste sanzioni in caso di trasgressione", stigmatizza VeroneseIl comitato Anpi di Chioggia chiede "l'immediata revoca della concessione balneare allo stabilimento “Punta Canna” e l'applicazioni delle sanzioni previste dalle leggi suddette al suo gestore".