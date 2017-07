FASCISMO: ANPI CHIOGGIA, REVOCARE CONCESSIONE A STABILIMENTO 'PUNTA CANNA' (2)

10 luglio 2017- 11:33

(Ve) - (Adnkronos) - "Auspicando altresì l'unità di tutte le forze sinceramente democratiche e antifasciste della città nella condanna della circostanza, abbiamo chiesto un incontro all'assessore al demanio Marco Veronese e al sindaco Alessandro Ferro affinché levino la loro voce a tutela del quadro di civiltà del territorio a loro affidato in amministrazione", prosegue Veronese.."Alle tante e ai tanti turisti che piacevolmente affollano le spiagge di Sottomarina, e che ringraziamo per la loro presenza, facciamo presente che il litorale misura ben 9 km e pertanto possono trovare ciò che cercano dalla loro vacanza in uno dei tanti altri stabilimenti organizzati, boicottando invece quel tizio e quella struttura che nel 2017 non hanno alcun motivo di esistere, neanche lo scherzo o la rievocazione - sottolinea l'Anpi - Vigileremo nei prossimi giorni, settimane e mesi affinché la legge dello Stato antifascista possa e debba vigere anche in quel disgraziato lembo di arenile".