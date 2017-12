FASCISMO: BOLDRINI, NON SI PUò RESTARE A GUARDARE

12 dicembre 2017- 12:28

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Ci sono gruppi neofascisti che si stanno organizzando nel nostro paese e non si può restare a guardare". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini durante il tradizionale scambio degli auguri con la stampa parlamentare, sottolineando che "non si può sottovalutare il fenomeno".La presidente ha ricordato l'evento organizzato a Montecitorio per i 70 anni della Liberazione: "E' stata bellissima - ha riventicato - la celebrazione in Sula con le partigiane e partigiani in tutta Italia, per ricordare il settantesimo dalla Liberazione, e io non ho mancato una celebrazione per il 25 aprile. Quel giorno, quei partigiani e quelle partigiane qui non erano ospiti, ma padrone e padroni di casa".