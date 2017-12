FASCISMO: BRUNETTA, CONTRO 'REPUBBLICA' INACCETTABILE INTIMIDAZIONE

6 dicembre 2017- 17:43

Roma, 6 dic. (AdnKronos) - “Solidarietà a ‘La Repubblica’ per l’inaccettabile intimidazione subita. La libertà di stampa è sacrosanta e deve essere sempre difesa e garantita, anche e soprattutto per i giornali non sempre equilibrati ma spesso faziosi come quello diretto da Mario Calabresi. Ci si confronta con le idee, non con la violenza”. Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.