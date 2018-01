FASCISMO: ESPOSITO, DI MAIO COMPLICE MORALE SALVINI

26 gennaio 2018- 19:03

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Luigi Di Maio, dovresti fare tue le parole di Mattarella, invece di tacere per opportunismo su quelle di Salvini, rendendoti complice morale. Lezioni di antifascismo da te non ne prendo, hai disonorato il tuo ruolo istituzionale con una finta equidistanza che odora di revisionismo". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Stefano Esposito in risposta a Luigi Di Maio.