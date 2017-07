FASCISMO: FI VENETO, ONLINE PETIZIONE CONTRO LEGGE LIBERTICIDA DEL PD (2)

12 luglio 2017- 12:38

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per l’Assessore regionale Elena Donazzan “in Veneto c’è stata una grave forzatura da parte del Prefetto nei confronti dello stabilimento balneare di Chioggia, ‘colpevole’ di manifestare liberamente il suo pensiero. Riteniamo sempre di più che questo sia il momento di farsi sentire, siamo da sempre in difesa delle libertà individuali e collettive e in questo preciso istante si sta calpestando l’articolo 21 della Costituzione, limitando di fatto la libertà di espressione. Riteniamo che non ci debbano essere subdoli tentativi, in nome e per conto dell’antifascismo, di limitare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto, Massimiliano Barison, sottolinea come “per le ragioni sopra evidenziate, abbiamo proposto una petizione, che è già online da ieri, e che vuole rappresentare un’iniziativa popolare e di condivisone a difesa della libertà. Nella petizione, esprimiamo la volontà di difendere la libertà di opinione e di pensiero da una legge, presentata dal Pd, che vuole oscurare a proprio piacere singoli periodi della storia d’Italia. Tutte le pagine di storia devono invece essere studiate, non solo quelle di ‘parte’. Chi sta al governo, si preoccupi piuttosto di affrontare il problema dei migranti economici che stanno invadendo il Paese, invece di gettare fumo negli occhi dell’opinione pubblica”.