FASCISMO: FILIPPIN (PD), INACCETTABILI PROVOCAZIONI ASSESSORE DONAZZAN

13 luglio 2017- 14:56

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - “Giusto e necessario che si indaghi sulle modalità di gestione della spiaggia di Chioggia. Al di là del caso specifico è però necessario avviare una riflessione seria e responsabile sul reato di apologia e i confini della sua applicabilità. La questione va oltre al fatto se va vietata la vendita di un accendino con l'effigie del Duce o se si possano posizionare cartelli in una spiaggia: si tratta di capire come questo nostro Paese intenda agire nei confronti di chi promuove un’ideologia escludente che ha come capisaldi l’odio e la discriminazione". Così la senatrice del Pd, Rosanna Filippin. "In questo contesto è inaccettabile che l’assessore regionale Donazzan si prenda gioco di tutti, trasformando un periodo storico, tanto complesso quanto buio e tragico, in un party vintage in omaggio al fascismo annunciando pure di vestirsi come l’amante di Mussolini. Auspichiamo che da queste provocazioni si dissoci in maniera netta la giunta regionale”, stigmatizza.