FASCISMO: MAULLU (FI), NAZISKIN SONO GLI ALLEATI PIù PREZIOSI PER PD

9 dicembre 2017- 17:40

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - "Naziskin e neofascisti sono gli alleati più preziosi per il Pd e per le sinistre, perché gli consentono di organizzare passerelle elettorali, comizi all'aperto, grandi marce. Se Renzi e alcuni ministri possono apparire in gran pompa davanti a grandi folle, proprio come accadrà oggi a Como, il merito è da attribuire ai naziskin e ai neofascisti, a nessun altro". Lo sostiene Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia."Il Pd ha sfruttato un episodio insignificante per dare vita a una manifestazione di portata nazionale, il che è totalmente inaccettabile. Non si sono mai visti venti pullman per le violenze perpetrate dai centri sociali, dagli antagonisti, da tutti quei gruppi ideologicamente vicini alla sinistra che hanno occupato, devastato e messo a ferro e fuoco le nostre abitazioni, le nostre città", aggiunge. ù"La manifestazione di Como rappresenta una gran perdita di tempo e di risorse: la minaccia evocata dal Pd non è solo assurda, è anche chiaramente inesistente", conclude l'esponente di Fi.