29 ottobre 2019- 18:09 Fascismo: Morani, 'Fdi ad Ascoli celebra Marcia su Roma, da marchigiana mi vergogno'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Ad Ascoli Piceno Fratelli d’Italia celebra Mussolini. La Meloni ha annunciato che il candidato presidente per le Marche del centro-destra sarà espressione del suo partito. Da marchigiana mi vergogno profondamente". Lo scrive su twitter la sottosegretaria al Mise, Alessia Morani, postando un pezzo di Repubblica in cui si da notizia di una "cena-evento – con tanto di menù dedicato – per ricordare l’ingresso dei militanti del Partito nazionale fascista nella capitale (28 ottobre 1922)" che si è svolta a Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. La cena è stata organizzata dalla sezione locale di Fdi. Tuttavia, si legge nell'articolo, il deputato marchigiano del partito di Giorgia Meloni, Francesco Acquaroli, ha preso le distanze dall'iniziativa: "E' stata presa senza averla condivisa con il partito".