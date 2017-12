**FASCISMO: RENZI, ATTACCO A REPUBBLICA GESTO PREOCCUPANTE**

6 dicembre 2017- 19:14

Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "Credo che ci siano dei gesti, in questo momento, in questo paese, che sono preoccupanti. E penso che sia dovere dell'intera comunità politica, civile e culturale dell'Italia dare un messaggio di grande nettezza e di grande forza. Per questo la mia solidarietà a Repubblica, ai suoi giornalisti e la convinzione che il Pd continuerà a lavorare perché tutti, non solo il nostro partito, affermino i valori dell'antifascismo e del rifiuto di ogni tipo di provocazione e violenza nel proprio Dna". Con queste parole il segretario del Pd Matteo Renzi, da Palermo, ha commentato l'attacco di Forza nuova alla sede di Repubblica.