FASCISMO: RENZI, PD NEMICO PER FORZA NUOVA? SIAMO DA PARTE GIUSTA

9 dicembre 2017- 17:48

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "'Il nostro nemico è il Partito Democratico', ha detto oggi Roberto Fiore, capo di Forza Nuova. A nome di tutto il Pd voglio dire che questa affermazione non ci fa paura". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Perché è una frase che chiarisce ancora una volta chi sono loro e chi siamo noi. Nessuna persona è nostra nemica, ma siamo nemici di ogni violenza, di ogni intolleranza, di ogni fascismo. Abbiamo molte persone che ci considerano avversari, tanti ci considerano nemici, qualcuno ci odia", sottolinea il segretario del Pd."Ma noi siamo e saremo sempre amici della verità, della libertà, della democrazia, dei diritti. Se Forza Nuova considera il Pd come nemico è perché noi siamo dalla parte giusta. E di lì non ci muoveremo mai", conclude.