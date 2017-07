FASCISMO: SANDONà (GRUPPO ZAIA), SU PUNTA CANNA CASO MONTATO IN MANIERA ESAGERATA

11 luglio 2017- 16:27

Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “Ogni totalitarismo è stato sconfitto dalla storia: lager, gulag, campi di sterminio, foibe, pulizie etniche, non sono giustificabili, vanno condannati senza esitazioni. Detto questo, ho il sospetto che sullo stabilimento Punta Canna a Chioggia si sia montato in maniera esagerata un caso che non meritava tanta indignazione”. Luciano Sandonà, consigliere regionale del Gruppo Zaia Presidente, non nasconde le sue perplessità .“In un Paese dove non finiscono in galera i responsabili del fallimento di due banche e dove migliaia di risparmiatori vedono azzerati i loro soldi senza sapere a chi devono dire grazie – continua Sandonà – colpisce la celerità con cui il Prefetto di Venezia si è mobilitato per lo stabilimento balneare di Sottomarina mentre nella provincia di Venezia credo siano ben altre le difficili e gravi emergenze che i cittadini si trovano ad affrontare. Occorrerebbe altrettanta celerità, sdegno e indignazione per le questioni di ordine pubblico, per l’escalation della criminalità, la delinquenza diffusa, l’eccessivo carico di clandestini e immigrati che vanno ad alimentare il sottobosco dell’illecito,. Altro che Chioggia: si guardi cosa accade a Cona”. Sandonà non si ferma: “Trovo paradossale che a Roma e nella stampa nazionale si perda tempo a discutere della Legge Fiano quando il Parlamento e governo dovrebbero essere impegnati in ben altro: un conto sono i fatti, i reati che vanno perseguiti, un altro le opinioni, che non possono essere censurate. A Chioggia, a me sembra, si vogliono processare idee . La levata di scudi e il polverone che si è voluto sollevare – conclude Sandonà - forse serve a distogliere l’opinione pubblica da altri casi e altre problematiche complesse che non si vogliono affrontare o approfondire, colpire e sradicare con il giusto rigore che meriterebbero”.