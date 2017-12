FASCISMO: SCHIFANI, NO A MARCE MANIFESTAZIONE DI PARTITO

9 dicembre 2017- 17:10

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - “Forza Italia è antifascista, anticomunista e contraria a qualunque ideologia totalitaria. Siamo fermi sostenitori della libertà come perno della democrazia e non avvertiamo la necessità di partecipare a marce contro il fascismo che assomigliano più a vere e proprie manifestazioni di partito". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Renato Schifani. "Gli episodi accaduti in questa settimana -aggiunge- sono inaccettabili e siamo stati i primi a stigmatizzarli, ma non si può pensare di risolvere queste derive con un corteo in cui sventolano bandiere con falce e martello”.