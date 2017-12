FASCISMO: SERRACCHIANI, DA SALVINI ATTEGGIAMENTO AMBIGUO E AMMICCANTE

10 dicembre 2017- 16:33

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Salvini mantiene il suo atteggiamento ambiguo e ammiccante e non riesce a dire un no al fascismo". Lo afferma Debora Serracchiani, membro della segreteria nazionale Pd, "Sostenere che l'antifascismo è il passato o che le irruzioni skinheads sono roba da ragazzi, significa -aggiunge- sdoganare sostanzialmente comportamenti antidemocratici e violenti". "Bisogna fare assai attenzione a chi pensa di solleticare gli estremisti di destra a scopo elettorale perché certe forze, una volta lasciate libere, non obbediscono a nessuno. Questo è esattamente il passato, quello che non vogliamo torni mai più".