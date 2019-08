23 agosto 2019- 16:35 Fastweb: al via partnership per lo sport con Dazn

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - Fastweb e Dazn hanno siglato un accordo che combina tutta l’offerta sportiva della piattaforma di streaming live e on-demand di Dazn con i servizi Internet a banda ultra larga e la telefonia fissa di Fastweb. Grazie all’intesa raggiunta è da oggi disponibile per tutti i nuovi clienti l’offerta 'Fastweb Casa e Dazn' che integra il meglio della connettività e del servizio voce fissi con contenuti sportivi di qualità, ad un prezzo competitivo e senza sorprese in bolletta. Con 'Fastweb Casa e Dazn' i clienti potranno navigare in Internet senza limiti e alla massima velocità disponibile, chiamare senza limiti dal proprio telefono di casa verso tutti i numeri nazionali sia fissi che mobili, accedere al nuovo servizio di assistenza clienti disponibile dall’area clienti MyFastweb e beneficiare di tutta l’offerta di eventi sportivi disponibili sulla piattaforma streaming di Dazn, sia live che on demand, il tutto al prezzo di 40,95 euro al mese (35,95 euro per i clienti che scelgono di attivare l’offerta online dal sito fastweb.it). In particolare, sottoscrivendo la nuova offerta oltre in esclusiva alle tre partite per ogni giornata di Serie A e a tutti i match della Serie B, alle competizioni europee più importanti come LaLiga, Ligue 1, Fa Cup, Efl League Cup, Eredivisie e Championship, è possibile accedere anche a un’ampia offerta di contenuti sportivi extra calcistici.