7 febbraio 2019- 08:58 Fastweb: in 2018 crescono clienti, ricavi +8% a 2,1 mld e utile +49% a 106 mln

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Ancora un anno di risultati positivi per Fastweb, con clienti e margini in crescita per il 22esimo trimestre consecutivo. Al 31 dicembre 2018 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha raggiunto 2.547.000 unità, con un aumento del 4% (+96.000 nuove unità) rispetto all’anno precedente. Sempre al 31 dicembre, i ricavi totali di Fastweb si sono attestati a 2.104 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto ai 1.944 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2017. L'ebitda complessivo ha raggiunto 674 milioni di euro, +6% su base confrontabile rispetto al 2017. L'utile netto sale a 106 milioni di euro, +49% rispetto all’anno precedente al netto delle partite straordinarie registrate nel 2017. Evoluzione estremamente positiva, sottolinea la società, dell’ebitda - capex, che si attesta a 84 milioni di euro, con un incremento del 100% rispetto al 2017 evidenziando le crescenti capacità di Fastweb nella generazione di cassa in termini organici. Sul versante industriale, Fastweb continua a perseguire la propria strategia infrastrutturale convergente con l’obiettivo di fornire la migliore connettività ai propri clienti, sia a casa che fuori. Fastweb si conferma anche nel 2018 leader per gli investimenti: la rete fissa ultra broadband di Fastweb al 31 dicembre era disponibile in 22 milioni di abitazioni, di cui 8 con infrastruttura FTTx proprietaria e 4 milioni con la rete Fixed Wireless Access recentemente acquisita da Tiscali. L’acquisizione di frequenze per 40 Mhz in banda 3.5 GHZ e di 200 Mhz in banda 26 Ghz consente infine a Fastweb, che ha completato il proprio portafoglio di spettro per il servizio 5G, di entrare nella fase di pianificazione e deployment della rete 5G a partire dalle principali città del paese. Anche al netto delle poste straordinarie per l’acquisizione delle frequenze e degli asset FWA di Tiscali, gli investimenti di Fastweb si attestano a 593 milioni di euro, pari al 28% dei ricavi, una percentuale unica nel panorama italiano ed europeo.