7 febbraio 2019- 08:58 Fastweb: in 2018 crescono clienti, ricavi +8% a 2,1 mld e utile +49% a 106 mln (2)

(AdnKronos) - Come segnalato dal Rapporto Mediobanca "Fastweb realizza il maggior tasso medio di investimenti nel quinquennio (32,7%); dalla sua fondazione, nel 1999, la società ha investito nella propria infrastruttura di rete fissa, estesa per 46,6 mila km, oltre 9 mld di euro" Fastweb conferma, dunque, ancora una volta il proprio impegno nell’infrastrutturazione e digitalizzazione del paese con l’obiettivo di valorizzare i propri asset – la rete in fibra disponibile nelle principali città, il portafoglio frequenze e la rete Fixed-Wireless-Access con più di 800 siti - per sviluppare rapidamente una rete 5G in Italia e posizionarsi come primo operatore convergente. Fastweb conferma ancora una volta la propria leadership in termini di penetrazione di servizi di accesso ad Internet veloce, con 1.402.000 clienti che al 31 dicembre 2018 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultra-larga (+36% rispetto agli 1.034.000 attivi a dicembre 2017). Circa il 55% dei clienti di Fastweb, + 13 p.p. rispetto all’anno precedente, dispone di una connessione a banda ultra-larga, con performance fino a 1Giga. Una percentuale unica a riprova dell’indiscusso ruolo di Fastweb nel promuovere la “digital trasformation” di famiglie ed imprese. Si conferma straordinaria anche nel 2018 la crescita dei clienti del segmento mobile, che al 31 dicembre erano 1.432.000, in aumento del 34% rispetto al dicembre 2017. Il tasso di crescita complessivo (+389.000 net acts) si mantiene robusto nel corso dell’anno, nonostante l’intensificarsi della concorrenza e l’ingresso di un nuovo operatore nel mercato. Fastweb mantiene quindi il massimo focus sulla convergenza fisso-mobile, portando al 30% la sua base clienti convergente (+ 7 punti percentuali in 12 mesi), e sulla Customer Experience, grazie ad azioni mirate che hanno permesso una notevole crescita del livello di soddisfazione dei propri clienti, nel fisso così come nel mobile.