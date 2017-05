FATIMA: MATTARELLA, VIAGGIO PAPA APPELLO PER PACE E SPERANZA

12 maggio 2017- 15:52

Roma, 12 (AdnKronos) - - "Desidero farLe pervenire il mio più sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto molto cortesemente indirizzarmi nel momento in cui si accinge a compiere il pellegrinaggio al Santuario di Fatima per commemorare il centenario delle apparizioni mariane. Con questo viaggio Ella invia un appello di pace e speranza all’intera famiglia umana, affidando al senso di responsabilità e all’intelligenza di tutti gli uomini di buona volontà il compito di costruire un mondo più giusto". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco."In questo spirito -aggiunge il Capo dello Stato- colgo l’occasione per rinnovarLe i sensi della mia profonda stima e della considerazione dell’intero popolo italiano".