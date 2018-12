20 dicembre 2018- 15:34 Fatturato in crescita per Ferrero

Torino, 20 dic. - (AdnKronos) - Si e’ chiuso con un fatturato in crescita dell’1,5% a 1.450,4 mln e con un utile di esercizio di 32,3 mln di euro il bilancio 2017/2018 di Ferrero Commerciale Italia, società del gruppo Ferrero, attiva nell’ambito della distribuzione e della vendita di prodotti dolciari ed affini sul mercato italiano, nonché della gestione delle attività di marketing, ricerche di mercato ed assistenza clienti. I bilancio è stato approvato dalla Ferrero spa che ha anche nominato il cda confermando l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci presidente della società. Oltre all’ambasciatore, del cda fanno parte Alessandro d’Este, Giuseppe Del Duca, Bruno Ferroni, Edo Milanesio, Bartolomeo Salomone, Gian Luca Bassi. In materia di investimenti produttivi, il gruppo ha confermato il proprio impegno nel contesto italiano investendo nell’esercizio tramite Ferrero Industriale Italia 107 mln di in beni materiali. Negli ultimi 10 anni di attività nel solo perimetro nazionale, gli investimenti realizzati dal Gruppo Ferrero sul territorio si attestano a 1.1 mld in Italia. Ferrero Industriale Italia attiva attraverso i 4 stabilimenti di Alba, di Pozzuolo Martesana, di Balvano e di Sant’Angelo dei Lombardi, nella lavorazione e trasformazione di materie prime in prodotti finiti nonché nella gestione dei rapporti con i terzisti e dei controlli inerenti la qualità al 31 agosto 2018 ha realizzato un fatturato pari a 582 mln ed un utile dell’esercizio di 41,7 mln. Ferrero Management Services Italia, attiva nell’ambito dei servizi di natura amministrativa, di finanza e controllo, legali e di gestione del personale al 31 agosto 2018 ha realizzato un fatturato pari a 63 mln ed una perdita dell’esercizio di 5,2 mln, determinata dalla svalutazione, compiuta nell’esercizio, di immobilizzazioni materiali. Ferrero Technical Services S.r.l., attiva nell’ambito dello svolgimento di attività di natura tecnica ed informatica, nella fornitura di servizi di ingegneria, di sviluppo packaging, di organizzazione e coordinamento dei processi documentali e di sviluppo dei sistemi di produzione al 31 agosto 2018 ha realizzato un fatturato pari a 291,9 mln ed un utile dell’esercizio di 19,4 mln.