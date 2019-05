29 maggio 2019- 15:31 **Fca: azienda a sindacati, pronti ad incontro quando ci saranno condizioni**

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Fca si dice disponibile ad incontrare i sindacati "non appena vi saranno le condizioni oggettive per iniziare ad affrontare i rilevanti temi da voi indicati". Così Fca in una lettera inviata ai leader della Fim - Cisl, Marco Bentivogli, della Uilm, Rocco Palombella, della Fismic - Confsal, Roberto Di Maulo, dell'Uglm - Ugl, Antonio Spera e al segretario generale Aqcf-R, Giovanni Serra rispondendo ad una richiesta di incontro dopo l'annuncio del progetto di fusione tra Fca e il gruppo francese Renault.