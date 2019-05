27 maggio 2019- 16:18 Fca: Bentivogli, 'fusione opportunità ma attenti a occupazione e investimenti'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - La fusione tra Fca e Renault è una "grande opportunità ma non abbasseremo la guardia su occupazione e investimenti". Così il leader Fim, Marco Bentivogli. "Se andasse in porto l’intesa tra i due gruppi, vi sono dunque grandi opportunità ma anche alcuni motivi per cui sarà necessario un confronto serrato. Le grandi trasformazioni in atto nel settore dell’automotive impongono scelte e alleanze di questo tipo per poter concorrere a livello globale con gli altri grandi player del settore", dice nel corso dell’assemblea dei delegati in Umbria. "È chiaro che per noi il focus resta la salvaguardia del lavoro in Italia e la capacità per il gruppo di stare dentro queste grandi trasformazioni" aggiunge spiegando come "bisogna garantire investimenti e occupazione e vanno escluse sovrapposizioni con altri stabilimenti, valorizzando il grande lavoro di rilancio fatto in questi anni". L’Italia, infatti, su questo fronte "non può permettersi errori ne disattenzioni se vuole restare tra le prime manifatture d’Europa". Ma purtroppo, conclude, questa partita di gioca "con un Governo impegnato in una perenne campagna elettorale e completante disattento rispetto a quello che sta accadendo nel mondo del lavoro, lasciando soli lavoratori e imprese. Non si va oltre la sterile propaganda. Se un politico non sa quanto pesa l’automotive sul Pil e ignora completamente il grande cambiamento in atto nel lavoro meglio che cambi mestiere".