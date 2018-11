3 novembre 2018- 15:10 Fca: Berta, sempre più 'americana', crollano marchi italiani

Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Il "profilo" più "americano" di Fca "inevitabilmente, in un contesto come quello attuale, va a peggiorare la posizione dell'Italia". Lo evidenzia con l'AdnKronos Giuseppe Berta, docente in Bocconi, storico dell'economia, memoria storica di casa Fiat, dopo la diffusione delle vendite di auto relative al mese di ottobre. Un mercato che mostra una contrazione, con le immatricolazioni che scendono del 7,4% e che, nel caso specifico di Fca, scendono del 16,8% nel mese e dell'11% su anno. In generale, "la frenata è determinata non solo dal fatto che ci sono tanti segnali che indicano che il ciclo espansivo dell'economia stia ripiegando" ma soprattutto anche dal fatto che "siamo in una fase di cambiamento", basti pensare alla "fine del diesel e all'emergere prima ancora che dell'elettrico, che in Italia è lo 0,5%, del mercato dell'ibrido che oramai è tra il 5 e il 6%". In più, evidenzia Berta, "sta cambiando la normativa europea che sta diventando più stringente". Ma per quanto riguarda Fca "ha subito a mio avviso nel corso dell'ultimo anno una mutazione molto profonda. È diventata a tutti gli effetti una impresa americana: è molto più Chrysler che Fiat. Anzi, possiamo dire che è dominata da marchi che sono specificatamente americani che sono Jeep e Ram, cioè suv e pick-up". Ecco che "i dati eccellenti di Fca sono tutti su quel mercato e sono tutti su prodotti americani, mentre dobbiamo notare un forte ripiegamento per quanto riguarda i marchi nazionali, quelli storici"."Fiat si ripiega, Lancia è un marchio che dovrebbe andare a sparizione" osserva l'esperto, facendo anche notare che, per altro, le vendite maggiori di Fca in Italia sono state di Panda e Lancia Y "cioè vetture - nota - che vengono date un po' per scontate". Che insomma non hanno un orizzonte di crescita e "questo ci fa temere un pochino sulle prospettive, perché è chiaro che si va a investire là dove c'è più possibilità, dove c'è più ricettività. Significa che probabilmente sono stati premiati i marchi di Fiat Chrysler che vanno meglio e questo sottrae inevitabilmente spazio e presenza ai marchi italiani ed europei.