FCA: CALENDA, MOLTO TRANQUILLI, TEST ITALIANI AFFIDABILI

18 maggio 2017- 17:33

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Siamo molto tranquilli. I test fatti in Italia sono realizzati con i più alti standard internazionali". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere Tv', è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda dopo che ieri la Commissione Europea ha annunciato l'apertura di una procedura di infrazione nell'ambito della vicenda Fca. "Facciamo i nostri test nella maniera più scrupolosa possibile. E su questa base abbiamo già risposto all'Europa. Sono sicuro che alla fine si chiarirà". L'importante, aggiunge, è che l'Europa chiarisca rapidamente perché "in questi due giorni ci sono stati riflessi anche sulla quotazione del gruppo". Questa vicenda, infatti, "non è priva di effetti".